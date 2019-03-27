20 марта в Доме культуры молодежи состоялась отчетная встреча начальника департамента полиции ЗКО Махсудхана Аблазимова с населением, во время которой он рассказал горожанам о деятельности полиции. Между тем, житель Жангалинского района рассказал, что 15 января его знакомый Айдар Гильманов обманным путем забрал у него крупно-рогатый скот. – Он якобы занимался коммерцией. Родом он из Бокейординского района. Однако ни денег, ни скотину он мне не вернул. Моя супруга написала заявление в полицию и в суд. Сотрудники полиции до сих пор его не нашли, хотя я назвал им имя и место жительства этого человека. Начальник сельского РОВД обещал помочь, - рассказал сельчанин. Начальник Жангалинского РОВД Утеш Абугалиев заявил, что заявление от жителя села поступило 27 февраля и по данному делу ведутся оперативно-розыскные мероприятия. – По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемый - житель Бокейординского района, однако по указанному адресу он не проживает. Известен факт, что он в данный момент находится в Мангистауской области. Мы отправили туда группу и в скором времени преступление будет раскрыто, - отметил Утеш Абугалиев. Махсудхан Аблазимов дал указание начальнику криминальной полиции немедленно взять это дело на контроль. – Преступник никуда не денется и будет наказан. Я сам буду контролировать ход этого дела, - заявил главный полицейский области. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый установлен и задержан. Ведется досудебное расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании