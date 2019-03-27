Это настойка пчелиного прополиса и спирта – не пугайтесь, спирт испарится при нагревании. Итак, возьмите измельченный ножом прополис и спирт, в соотношении 1:1, поместите в стеклянную баночку и плотно закройте крышкой. Нагревайте на водяной бане, на слабом огне в течение 1 часа. Этим средством можно смазывать открытые, кровоточащие ранки даже в ротике у малыша. Они быстро заживут, и не будут воспаляться. Благодаря этому средству даже самый тяжелый стоматит проходит максимум за три дня, а герпес на губах исчезает моментально.