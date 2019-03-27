Что построят на месте рынка "Султан"? Стр. 4 Депутаты городского и областного маслихатов единогласно проголосовали за переименование проспекта Достык в Нурсултан Назарбаев. Стр. 2 В Уральске после драки школьников, один подросток оказался в больнице. Стр. 3 Предпринимателям предложили стерилизовать и кастрировать бродячих животных. Стр. 30 Какие гарантии даёт Казахстан первому президенту после сложения президентских полномочий? Стр. 6 В центре Уральска на продавца магазина напали с ножом. Стр. 31 Рецепты блюд с фасолью для тех, кто держит православный пост. Стр. 25 Как избежать простуды весной? Стр. 16 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.