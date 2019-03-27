Фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кайрат Нуртаев, в этом году в нефтяной столице запланировано начало работ по расширению проезжей части 11 основных улиц: ул. С.Датова, Курмангазы, проспекты Азаттык, Бейбарыса, ул.Гагарина, Ауэзова, Валиханова, Р. Габдиева, Маденова, Амандосова и Гумарова. По словам чиновника, в Атырауской области 2061,6 км дорог областного и районного значения, из них 948,4 км - в крайне плохом состоянии. - В этом году планируется восстановить шестьдесят километров таких дорог, - заявил Кайрат Нуртаев. Добавим, что расширять улицы в регионе начали весной прошлого года, например ул.Баймуханова и Махамбета уже расширены. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.