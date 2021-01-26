Halyk Bank стал уполномоченным оператором по целевому использованию единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) из единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в целях улучшения жилищных условий. Теперь в приложении Halyk Homebank клиенты могут открыть специальный счет для зачисления единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) онлайн. Отметим, что открытие специального счета является первичным обязательным условием для получения выплат. Вторым шагом для получения ЕПВ – оформление заявления, которое будет доступно дополнительно. Halyk Bank стал оператором по открытию специального счета для зачисления единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) Halyk Bank, как оператор ЕПВ, осуществляет открытие и ведение специальных счетов для зачисления ЕПВ из ЕНПФ в целях улучшения жилищных условий: • путем внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища и (или) жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа; • частичное или полное погашение задолженности по ипотечному жилищному займу на приобретение жилища и (или) жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа; • рефинансирование ипотечного жилищного займа. Обращаем внимание на то, что заявка на получение ЕПВ будет доступна в приложении Halyk Homebank после утверждения Правил использования единовременных пенсионных выплат уполномоченным государственным органом/должностным лицом Республики Казахстан, а также технической готовности и подписания Банком соглашения с ЕНПФ. Подробнее о том, как в приложении Halyk Homebank открыть счет для зачисления единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) онлайн, смотрите по ссылке. Скачать мобильное приложение Halyk Homebank можно здесь. Следите за обновленными новостями на сайте Банка и на официальных аккаунтах Halyk Bank в социальных сетях.
Halyk Bank (АО «Народный Банк Казахстана») – ведущая финансовая группа в Казахстане, оперирующая в различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами. Банк имеет листинг на Казахстанской Фондовой Бирже - с 1998 года, на Лондонской Фондовой Бирже с 2006 года и на Astana International Exchange - с октября 2019 года. Имея активы в размере 9,999.1 млрд тенге на 30 сентября 2020 г., Банк является ведущей кредитной организацией в Казахстане. Банк имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть – 613 филиалов и отделений по стране. Банк также оперирует в Грузии, Кыргызстане, России, Таджикистане и Узбекистане.
