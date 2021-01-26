Иллюстративное фото из архива "МГ" За прошедшие сутки в республике зарегистрированы 1 266 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в стране подтверждено 179 720 случаев, из них в ЗКО - 10 490. За 25 января зарегистрировано 97 заболевших. В Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19 сообщили, что на 26 января лечение от КВИ продолжают получать 27 134 человека, из них в стационарах находится 6 576 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 558 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 285 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 43 пациента, на аппарате ИВЛ - 41 пациент. На 24 января зарегистрировано 8 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 37 человек.