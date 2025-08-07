Инженеры и технари в приоритете: список обладателей образовательных грантов опубликовали в Казахстане

Министерство науки и высшего образования РК опубликовало список обладателей государственных образовательных грантов. В этом году конкурс вызвал рекордный интерес — подано около 113 тысяч заявок, что на 9 тысяч больше, чем в прошлом году.

Так, 60% грантов направлены на подготовку специалистов инженерных и технических направлений — отраслей, приоритетных для экономики страны. В целом, государственный образовательный заказ был освоен на 99%.

Особым спросом в этом году пользовалась программа «Серпін»: более двух тысяч молодых людей из южных регионов отправятся на обучение в ведущие вузы северного, восточного и центрального Казахстана.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил, что для реализации дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии Amanat выделено свыше 77 тысяч образовательных грантов. Также начат прием студентов в порядка 20 вузов, сотрудничающих с зарубежными университетами, что является шагом к формированию Казахстана как регионального образовательного хаба.

Как и прежде, при распределении грантов учитывались квоты для социально уязвимых слоев населения. Отдельно предусмотрены гранты вне конкурса — для победителей международных олимпиад и спортивных соревнований.

Кроме этого, внедрены новые меры поддержки. В частности, начала работу единая добровольная накопительная система «Келешек», предусматривающая выплату стартового капитала при открытии счета 5-летнему ребенку, а также получение госпремий и вознаграждений от банков и страховых компаний. Средства по системе можно объединять с накоплениями по проекту «Нацфонд – детям».

Кроме того, в 2024 году впервые были введены дифференцированные гранты, частично покрывающие стоимость обучения. В 2025 году их количество составит 300. Конкурс на такие гранты состоится в сентябре.

Также впервые выделено 2 010 грантов для граждан, проходящих срочную воинскую службу. Это решение призвано помочь военнослужащим в социальной адаптации и обеспечении равного доступа к образованию.

Результаты конкурса доступны на сайте Министерства науки и высшего образования РК (https://www.gov.kz/memleket/entities/sci?lang=kk), а также в официальных Telegram-каналах министерства и министра Саясата Нурбека. Свидетельство о предоставлении гранта будет доступно на сайте Национального центра тестирования (https://grant.testcenter.kz) в течение трех рабочих дней.

Зачисление в вузы завершится до 25 августа включительно.