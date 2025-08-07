Согласно генеральному плану города, в Уральске должны построить два новых моста.

6 августа в ходе брифинга замакима ЗКО Мирас Мулкай ответил на вопросы журналистов о строительстве новых мостов в городе. По его словам, согласно генеральному плану областного центра, в Уральске есть два существующих моста через Чаган, в сторону Зачаганска, и в посёлке Деркул. Планируется строительство ещё двух мостов.

— Один из них ведёт к новому строящемуся микрорайону Акжайык и второй — это пробивание улицы Сарайшык с выходом на улицу Азербайджанская. Это по генеральному плану проект существует. Каким будет мост: на сваях или нет, неизвестно. Пока проект находится на стадии принятия решений с целью сохранения зеленых насаждений. Также необходимо максимально сохранить и учесть мнения людей, которые подняли вопросы в процессе первого обсуждения. Один проект по мосту был готов, но его отложили. Мы ждем инвестпредложений, где инвестор должен учесть все мнения. Но мы должны понимать, что это вопрос времени. Все поймут, насколько он необходим. Мы видим какими темпами застраивается микрорайон «Акжайык», — сказал Мирас Мулкай.

Напомним, о строительстве нового микрорайона Акжайык заговорили ещё в феврале 2018 года. Алтай Кульгинов, который возглавлял область в то время, пообещал провести туда новую инфраструктуру, широкие дороги, освещение и построить социальные объекты. Микрорайон рассчитан на порядка 50 тысяч жителей.

В 2019 году уральцам предоставили проект строительства моста, который будет связывать новый микрорайон с городом. Горожане тогда выразили своё недовольство. Людей в первую очередь возмутила вырубка порядка 1 500 деревьев в парке культуры и отдыха, ведь по проекту мост должен был пролегать от улицы Маншук Маметовой по улице Садыкова через угол парка. После возмущения горожан власти пообещали, что проект скорректируют и представят общественности на обсуждение.

В 2021 году экс-аким Уральска Абат Шыныбеков сообщил, что «проект моста через реку Чаган в микрорайон Акжайык уже готов, сейчас для реализации он передан в КПО б.в.». Это вызвало интерес, поскольку публичных обсуждений скорректированного проекта не было.

В феврале 2022 года заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев заявил, что проект всё же скорректировали и ведущая в микрорайон Акжайык дорога через парк не проходит (он проходит через зону, которая относится к лесному фонду, но это не парк). Также заместитель градоначальника заверил, что деревья вырубать не планируют. Их будут пересаживать и для этого даже имеется специальная техника.

Однако позже выяснилось обратное, в ЖКХ сообщили, что дорога в микрорайон Акжайык с центра города начнётся от улицы А. Тайманова. Общая её протяженность составит 4,1 километра, а моста — 220 метров. Дорожное полотно рассчитано на четыре полосы движения. Также предусмотрены тротуары и опоры освещения, а вот сносу подлежит 1 131 дерево.

Проектом предусмотрена компенсационная посадка деревьев в пятикратном размере. 5 мая 2022 года экс-аким ЗКО Гали Искалиев во время встречи с журналистами региона отметил, что сейчас в микрорайоне Акжайык уже идёт строительство пяти домов, а строительство моста через реку Чаган начнется после того, как определится подрядчик.

В апреле 2025 года аким Уральска Мурат Байменов на встрече с журналистами сообщил, что специалисты приступили к расчётам стоимости нового моста в микрорайон Акжайык.