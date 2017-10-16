Фото из архива "МГ"По сообщению родителей микрорайонов Акжар-2 и Водников-2, многие школьники сегодня также остались дома. Главная причина прогула занятий - размытая дорога в школу и грязь. По сообщению Региональной службы коммуникаций Атырауской области, за минувшие сутки в Атырау было выкачано 2276 кубометров воды. Круглые сутки на улицах работают 20 вакуумных машин, которые откачивают воду по всему городу - 10 машин предоставило КГП "Атырау Су Арнасы", 10 вакуумов - ТОО "Спецавтобаза". - В минувшие сутки 20 городских улиц было затоплено водой. В борьбе подтоплениями задействованы 300 сотрудников ТОО "Спецавтобаза", - сообщили в РСК. Тем временем, по сообщению синоптиков, дождь в Атырау будет идти сегодня, завтра, 17 октября, ожидается небольшой дождь.