Авария произошла в 4 часа ночи 15 октября на трассе Уральск-Аксай, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото очевидцев Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, 31-летний пассажир находится в тяжелом состоянии в реанимации областной клинической больницы. - У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом трех ребер со смещением, закрытый перелом таза, ушиб сердца и левого легкого, - пояснили в облздраве. Кроме того, в облздраве сообщили, что еще 54-летний и 24-летний пассажиры находятся в Бурлинской центральной районной больнице. У обоих состояние средней тяжести. Напомним, в ДТП на трассе Уральск-Аксай погибли два человека. Как стало известно, столкнулись  Volkswagen Sharan, который направлялся в сторону Уральска, и автомобиль марки "Лада", ехавший в сторону Аксая.