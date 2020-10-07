Иллюстративное фото из архива "МГ" Из-за проведения капитального ремонта железнодорожных путей в графике движения пассажирских поездов наблюдаются нарушения, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ". С апреля 2020 года в Казахстане началась модернизация железнодорожных путей, направленная на повышение безопасности движения и увеличение скоростей пассажирских и грузовых поездов. Работы проходят в штатном режиме, без задержек. Учтены все меры безопасности, принятые в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, отметили в КТЖ. Компания сообщает, что будут предприняты все необходимые меры для скорейшего окончания работ. В соответствии с статьёй 80, пункт 3, закона "О железнодорожном транспорте" за опоздание пассажирского поезда предусмотрена выплата штрафа в размере 3% от стоимости билета за каждый час задержки. Как получить компенсацию. Для получения компенсации пассажир должен получить у дежурного по вокзалу на конечном пункте прибытия на проездном документе (билете) обязательную отметку о количестве задержанных часов. Далее пассажир с этим документом и с удостоверением личности может обратиться в любую кассу КТЖ, чтобы получить положенную по закону компенсацию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.