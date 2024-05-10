Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев поручил областному управлению строительства и акимам районов ускорить строительство домов для жителей, пострадавших от паводков.
– Необходимо ускорить строительные работы. Начаты строительные работы в Сырымском, Бурлинском, Каратобинском, Теректинском районах области. Поручаю управлению строительства и акимам районов своевременно завершить все работы и уделить особое внимание качеству жилья,-отметил аким области.
Специальные комиссии выявляют материальный ущерб, причиненный паводком. В настоящее время выделены земельные участки для строительства новых жилых домов. Определены подрядные компании, начаты работы.