Как сообщили в оперштабе Атырауской области, дорогу между сёлами Махамбет и Сарытогай разрушили из-за паводка. Движение автотранспорта приостановлено.
— Из реки Жайык поступает много воды. Чтобы снизить её уровень, с помощью спецтехники разрушили межпоселковую дорогу. Также построили два трубопровода длиной 11 метров и шириной 1,5 метра, — уточнил аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев.
Общая протяженность дороги, соединяющей Махамбетский сельский округ и село Сарытогай, составляет 5 километров. В селах Махамбет и Сарытогай проживают 12 924 человека.