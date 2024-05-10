Директор школы села Кумжота Канатбек Байтен отстранён от работы на время уголовного расследования, передает Orda.kz.

Суд отправил под домашний арест подозреваемого ученика девятого класса. Несовершеннолетний проходит по статье 106 УК РК «Деяния, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенные преступной группой».

Мама погибшего подростка ранее говорила, что администрация школы пыталась переложить вину на неё, якобы она не проследила за здоровьем ребёнка.

— Мне сказали, он умер от сердечного приступа. Мы сделали вторую экспертизу, которая показала, что у него разрыв аорты, — говорит мама погибшего восьмиклассника Раушан Кудасова.

Оказалось, что родители не раз жаловались на издевательства. В ответ руководство школы сообщило, что для учителей проводились собрания, а также уроки по правовому просвещению.

О погибшем Мирасе директор школы сказал, что он был тихим учеником. А по поводу уличных школьных туалетов, где умер восьмиклассник, - что они работали временно, так как внутренние были закрыты с пятого апреля из-за переполненных септиков. А по вопросу своего увольнения Канатбек Байтен заявил, что решение будет принимать управление образования.