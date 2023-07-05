Седьмого и восьмого июля дежурные спецЦОНы Казахстана приостановят свою работу. В эти дни проведут технические работы в информационных системах комитета административной полиции. При этом дежурные ЦОНы будут принимать клиентов.

Отметим, что в понедельник, 10 июля, спецЦОНы будут работать в штатном режиме с 9:00 до 18:00, дежурные — с 9:00 до 20:00.

Добавим, что 6 и 9 июля являются выходными днями для ЦОНов и спецЦОНов страны.

На День столицы казахстанцы отдохнут четыре дня: 6, 7, 8 и 9 июля. При этом суббота, первого июля, была рабочим днём.