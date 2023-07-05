Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы рассмотрел производство в отношении сына депутата Даулета Турлыханова. Рядовой Нурасыл Болат отказался исполнять приказ командира части и скрылся со службы. Его вернули на следующий день.

— Постановлением суда рядовой признан виновным в совершении административного правонарушения с наложением административного взыскания в виде административного ареста на 15 суток. Постановление суда не вступило в законную силу, — сообщили в пресс-службе суда.

В ночь на 11 февраля в Алматы избили адвоката Олега Чернова. Пострадала и его супруга Анна. Они вступились за девушку, которую избивал молодой человек. Позже выяснилось, что агрессором является военнослужащим, дело передали в прокуратуру. По словам Анны, её супруга избил сын Даулета Турлыханова. Народный избранник подтвердил это.

Даулет Турлыханов стал депутатом в марте 2023 года после выборов в мажилис.