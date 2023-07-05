В Уральске задержан пятый подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки

Преступление произошло 12 июня около 1:00. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, четверо несовершеннолетних 16 и 15 лет на съёмной квартире изнасиловали 13-летнюю девочку.

Как выяснилось, под подозрение попал ещё один молодой человек. Он является совершеннолетним, и по предварительной информации, именно он арендовал квартиру, где произошло преступление. Юношу также задержали, водворили в изолятор временного содержания и санкцией суда он арестован на два месяца.

По версии следствия, девочку обманом заманили квартиру. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 20 лет лишения свободы.