Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с процентным коридором +/- 1.

— В Казахстане инфляция замедляется как в годовом, так и в месячном выражении. Однако слабое замедление базовой инфляции и растущие инфляционные ожидания требуют осмотрительного подхода. В рамках следующего решения Национальный Банк оценит целесообразность осмотрительного снижения базовой ставки, — говорится в сообщении.

Очередное плановое решение по базовой ставке объявят 25 августа.

Базовая ставка — это минимальная ставка, по которой главный банк страны выдаёт кредиты банкам второго уровня, и максимальная ставка, по которой он принимает депозиты банков.