Четвёртого июля в редакцию «МГ» очевидцы прислали видео, предположительно момента задержания. Авторы утверждают, что за короткий промежуток времени недалеко от торгового центра «21 век» в Аксае задержали сразу несколько человек.

– Я ждал машину, тут подъехали люди в масках на серой Toyota Hiace, скрутили щуплого парня, повалили на землю, далее загрузили в машину, — говорит голос за кадром.

К слову, на месте велась оперативная съемка. Корреспонденты «МГ» обратились за комментарием в региональный департамент полиции, однако стражи порядка пока представлять информацию не стали.