Авария произошла четвёртого июля на трассе Самара — Шымкент возле посёлка Карлау. В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что 40–летний водитель Ford Galaxy, не справившись с управлением, опрокинул минивэн в кювет. В салоне находились восемь граждан Таджикистана. Семеро пассажиров доставили в больницу, водитель от госпитализации отказался.