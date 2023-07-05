Свою историю девушка рассказала журналистам телеканала Astana. В середине мая её вызвала на улицу подруга, предложила просто поговорить. Выйдя во двор, пострадавшая увидела целую компанию неизвестных девушек. Они посадили её в машину и увезли в сторону кладбища. А там жестоко избили. Свои издевательства девушки продолжили уже на одной из квартир в центре Алматы. Они потребовали дать им 100 тысяч тенге. Когда поняли, что денег нет, предложили пострадавшей их «отработать».
— Они мне сказали: ляжешь с пятью мужчинами, будешь работать через такое приложение. Я сказала, что я девственница, они рассмеялись. Потом мне сказали: иди, прими душ. Я зашла в ванную, не знала, что делать, порезала себе руки. Через какое-то время я вышла, зашла на кухню, увидела, что там было открыто окно. Я не хотела делать то, что они говорили. И я выпрыгнула, — вспоминает пострадавшая.
У девушки констатировали перелом позвоночника, руки, пальцев на ногах, обоих пяток. В полиции сообщают, что дело ведётся. Ход расследования находится на контроле руководства департамента. Пострадавшая и её родные настаивают на максимальном наказании для обидчиков. Пострадавшая же сейчас нуждается в длительной реабилитации. Но расходы на лечение семье не по карману. Работает один отец. Матери пришлось уволиться и ухаживать за неходячей дочерью. Неравнодушные могут связаться с братом девушки по номеру: 8 (747) 307-26-27 (Родмир, привязан к Kaspi).