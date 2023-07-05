Пользователь Facebook Райса Туленгалиева опубликовала пост, в котором заявила «о массовой смерти людей» в селе Хан ордасы Бокейординского района. По её словам, за последние 10-15 дней в посёлке при невыясненных обстоятельствах умерли около 10 человек, большинству из которых не было и 50 лет.

– Неужели это никого не беспокоит? Наше село находится в 600 километрах от Уральска, дороги плохие. Наверное, по этой причине мы не можем вовремя проходить медицинский осмотр. Даже когда массово гибнет скот, начинают проверку, а тут люди... – возмущается она.

Однако в пресс-службе управления здравоохранения поспешили опровергнуть эту информацию и сообщили, что статистика в посте не в полной мере соответствует действительности. За аналогичный период прошлого года в посёлке умерли 13 человек.

– С начала года в этом селе умерли 14 человек и причины смерти определены. У одного было онкологическое заболевание поджелудочной железы, у второго – асфиксия, он поперхнулся во время приёма пищи. Ещё один во время смерти находился в Атырау. Другой проживал в России, приехал в село в марте. Один человек умер в ДТП, у него был перелом основания черепа. Троё страдали хронической ишемической болезнью сердца. У одного был цирроз печени, другой состоял на учёте с артериальным давлением и сахарным диабетом, принимал препараты. Однако не соблюдал рекомендации врача и после употребления алкоголя был доставлен в областную многопрофильную больницу, получил лечение, однако 30 июня скончался в медучреждении, – рассказала руководитель отдела организации медицинской помощи управления здравоохранения ЗКО Айгуль Кульбаракова.

К слову, из 14 человек, 13 мужчин и одна женщина.