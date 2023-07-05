Соответствующий проект постановления акимата опубликован на портале «Открытые НПА». Согласно документу, предлагается установить стоимость проезда:

при безналичной оплате через услуги оператора сотовой связи, транспортной картой или с помощью мобильного приложения – 100 тенге (сейчас 80 тенге — прим. автора);

при оплате наличными – 200 тенге (сейчас 150 тенге — прим. автора).

В пояснительной записке говорится, что тариф не менялся с 2012 года. При этом за последние 11 лет стоимость по всем статьям расходов, которые несут перевозчики, значительно увеличилась.

— Затраты напрямую отражаются на объёме субсидирования убытков перевозчиков. С 2017 года и по 2022 год объём субсидий вырос в 13,8 раза, с 6,9 млрд до 50 млрд тенге. При сохранности действующей стоимости тарифа на общественном транспорте размер субсидирования будет увеличиваться из года в год, что будет оказывать большую нагрузку на местный бюджет, — поясняют в управлении городской мобильности.

Подчёркивается, что средняя стоимость тарифа, согласно методике расчёта, в этом году составляет 425 тенге (себестоимость, без субсидий — прим. автора).

Для сравнения в ведомстве привели тарифы в других городах:

в Астане — 90 тенге и 180 тенге,

в ВКО – 90 тенге и 130 тенге,

в Жамбылской области – 85 тенге и 130 тенге,

в Костанайской области – 100 тенге и 170 тенге.

Публичное обсуждение проекта открыто до 21 июля.