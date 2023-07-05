Гостиницы Алматы, большой список, контакты, фото и отзывы.

Шымбулак

Располагается в живописном ущелье Заилийского Алтау на высоте 2,2 тысяч метров. Курорт находится всего в 15 минутах езды от городского центра Алматы. Он был основан в 1954 году и первое время использовался в качестве горнолыжной базы для тренировок, а на его склонах проводились советские чемпионаты. Для горнолыжников представлено широкое многообразие маршрутных трасс, а также внетрассовое катание. В инфраструктуру курорта входит всё самое необходимое для полноценного отдыха, в том числе прокат горнолыжного инвентаря, гостиницы и рестораны. Шымбулак работает в круглогодичном режиме и пользуется высокой популярностью среди туристов и местных жителей.

Ак-Булак

Ещё один курорт, расположенный в Заилийском ущелье, который работает круглогодично. От Алматы находится в 45 километрах езды и предлагает посетителям много разнообразных горноложных трасс, общая протяжённость которых составляет более 3 километров. Самым сложным склоном здесь является ККД-2, на котором все трассы «чёрные», то есть имеют самый высокий уровень сложности и предназначены для езды только профессионалами. Помимо этого, есть «зелёные» и «красные» трассы, предназначенные для новичков и любителей.

На территории курорта возведён ледовый дворец с концертной направленностью «Ак-Айдын», внутри которого есть большой каток. Также имеется спортивный комплекс «Тулпар», где проводится обучение конной езде. Курорт оснащён современным подъёмным оборудованием итальянского производства, посредством которого можно взобраться на высоту по канатным дорогам открытого или закрытого типов.

Табаган

Данный курорт позиционирует себя как спортивно-развлекательный комплекс и находится в максимальной дали от городской инфраструктуры вблизи Иле-Алатауского национального природного парка. Его общая протяженность составляет 55 гектаров, а самая высокая точка располагается на высоте 1650 метров. Разнообразные трассы, которых насчитывается 11 штук, предназначены для начинающих горнолыжников и профессионалов. Их общая протяженность равна 37 километров.

На Табагане также имеется огромный каток для езды на коньках, занятий хоккеем и конькобежного спорта. Рядом с ним оборудована санная горка. Катание по трассам возможно в ночное время, поскольку работает круглосуточное освещение. Курорт работает с середины декабря до середины апреля. Однако комплекс оснащён системой искусственного снегообразования, благодаря чему сезон можно продлить на несколько месяцев.

Добраться от Алматы до курорта можно на такси, доехав до посёлка Бескайнар, поскольку комплекс располагается практически на его территории. Для поднятия на высокогорье есть парно- и бугельно-кресельная канатные дороги, на которые можно приобрести абонемент.