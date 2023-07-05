Они говорят, что Sabi — это знак качества. Место, где царит атмосфера счастья, любви к детям, доброты и тепла. Теперь такой же уютный детский сад открылся в микрорайоне Самал, 1.

На торжественном открытии выступали воспитанники и выпускники сада. Дети не только пели и танцевали, но и продемонстрировали свои спортивные достижения. Ведь в Sabi развивают не только интеллектуальные способности, но ещё занимаются и физическим и эстетическим воспитанием. Также на праздник были приглашены аниматоры. Ребята лакомились всевозможными сладостями и другими любимыми и вкусными угощениями.

Как и в других садах, в новом дошкольном заведении просторные и светлые комнаты с развивающими играми и игрушками, учебные комнаты с обучающими наглядными материалами, уютные спальные помещения и безопасные детские площадки. Родители также могут не беспокоиться о безопасности своего малыша: во всех комнатах ведётся видеонаблюдение, территория сада хорошо охраняется.

Воспитатели и педагоги в садах Sabi с опытом и огромным багажом знаний, они помогают детям подготовиться к школе и воспитывают в них доброту и дружелюбие. Также они используют свои собственные методики для разнообразия занятий и вовлечения в процесс обучения. Воспитатель казахской группы с тридцатипятилетним стажем отмечает, что уроки с детьми приносят ей огромное удовольствие.

Кроме обучения в садах проводятся обязательные занятия физкультурой, музыкой, рисования и хореографии. По желанию родители могут записать своих детей на курсы по каратэ или вокалу.

— В целях профилактики простудных заболеваний в каждом садике предусмотрены посещения соляных шахт, куф (физиологическая методика, направленная на борьбу с вирусами — прим. автора), закаливание и массаж. Помимо этого, у нас функционируют бассейны. Плавать детей учат квалифицированные тренеры, мы тщательно следим за чистотой и температурным режимом бассейна. Садик открывается в семь утра и работает до семи вечера, всё это время за детьми идёт постоянное наблюдение. Обязательные ежедневные прогулки на свежем воздухе, в этот момент в комнатах делают проветривание и кварцевание. Если погодные условия не позволяют провести время на улице, детей отправляются в игровой зал, — говорит медик детского сада.

Каратэ в Sabi преподают профессионалы, один из тренеров является чемпионом мира, второй тренер — бронзовый и серебряный призёр кубка Евразии по кёкусинкай каратэ.

— Занятия проходят два раза в неделю, с самого утра дети заряжаются энергией. Тренировочный процесс делится на разогрев, общую физическую подготовку, далее мы отрабатываем основную технику, полный контактный бой и растяжку. Мы ведём детей к результатам, среди наших воспитанников много призёров и медалистов разных соревнований, — отметил тренер по каратэ.

Кроме того, в садах проводят мероприятия и праздники, к ним дети готовят свои сценические танцевальные номера.

— У нас есть кружок основы хореографии, учим народные танцы, сценические, сюжетные танцы ставим. Мы стараемся детей привлекать к творчеству, очень много горящих глаз на занятиях, — говорит хореограф.

А за питанием воспитанников тщательно следят квалифицированные повара детских садов Sabi. Для деток с аллергией или диетическим меню, сотрудники готовят отдельно, соблюдая все рекомендации врачей.

— Для тех, у кого аллергия на лактозу, кашу готовим отдельно, а какао заменяем на чай. Следим за тем, чтобы пища не содержала молочный продукт. Хлеб, блины, булочки и панкейки мы печём сами. У нас пятиразовое питание, дети домой уходят сытые. Меню расписывается на две недели вперёд, стараемся, чтобы блюда ни повторялись. Если готовим вареники, то лепим их самостоятельно. Каждую пятницу печём баурсаки, а на обед у нас национальное блюдо — бешбармак, — рассказывает повар детского сада.

Сеть детских садов Sabi за время своей работы открыли семь филиалов по всему городу. Родители воспитанников сада отмечают хорошую подготовку к школе, физическое, эстетическое и интеллектуальное развитие. На данный момент в филиалах работают 110 педагогов и воспитывается 800 детей. Они занимают призовые места на различных конкурсах. Работают воспитатели высших категорий, которые с любовью и уважением относятся к детям и своей работе.

Мы ждем вас по адресу: Уральск, микрорайон Самал 1, здание 22.

Телефон: 8-777-299-56-96

Также садики Sabi находятся по адресам:

Абулхаир хана, 40;

Московская, 9;

Ихсанова, 135;

Светлая, 43;

8 марта, 162;

Северо – Восток 2, здание 7

@sabi.uralsk