Зачем же терпеть такие неудобства? Это не только некрасиво, но еще и больно. Три степени болезни Косточка или шишка на ноге по-научному называется вальгусной деформацией большого пальца стопы. Выделяют три степени этого дефекта. При первой – большой палец искривляется в сторону остальных пальцев на 25 градусов. При второй – до 35, а при третьей – еще сильнее. Если на двух первых стадиях поможет консервативное лечение, то третьей уже не обойтись без операции. Сначала терапия Чтобы вернуть палец в исходное положение, врач может порекомендовать носить: - индивидуальные ортопедические стельки, - шину, отводящую большой палец в сторону (ее надевают на ночь), - тейп – тканевый пластырь для фиксации или поддержки суставов, - ортез (бандаж), - индивидуальную, ортопедическую обувь. Выбор средства коррекции зависит от степени деформации. Чем поможет хирург Если местная терапия не помогла, придется делать операцию. Ее проводят в любое время года. Во время нее выступающую часть косточки удаляют, и большой палец возвращается на место. Наркоз общий или местный. Уже в первый день после операции можно вставать на ноги, а на третий пациента выписывают. Шрамов и швов после операции не остается, костыли не требуются. Но чтобы реабилитация проходила быстрее, 4-6 недель придется ходить в специальной ортопедической обуви и делать лечебную гимнастику. После можно носить обычную обувь.