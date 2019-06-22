Если за окном тепло, пора забыть о наваристых борщах и солянках. Попробуйте эти первые блюда - быстрые и сытные супчики.
Огуречный гаспачо
На 2 порции
3 огурца (по 100 гр каждый)
150 мл натурального йогурта( можно кефира)
1 ломтик белого хлеба
1 зуб. чеснока
2 стрелки зеленого лука
2 веточки мяты
3-4 веточки укропа
1 ст.л. раст. масла
1 ст.л. сока лимона
Соль, черный перец
Огурцы нарежьте кубиками, часть отложите. Зубчик чеснока измельчить. Зелень порвать руками. Сложите огурцы, ломтик хлеба ( предварительно срежьте корочку), зеленый лук, мяту, укроп, чеснок в чашу блендера. Добавьте йогурт или кефир, пробейте до однородности на высокой скорости.
Взбитую смесь посолите, поперчите по вкусу. Влейте сок лимона и раст.масло. Перемешайте.
Подавайте сразу и холодным. Отлично сочетается с сухариками.
Овощной с сосисками
3-4 сосиски или 2 сардельки
2-3 картошки
1 ст. свежего или замороженного горошка
1 морковь
1 болгарский перец
2 ст.л. раст. масла
1 ч.л. соли
Немного зелени - укроп и петрушка
3 шт душистый перец горошком
Вскипятите 3 л воды, добавьте очищенный и порезанный небольшими кубиками картофель вместе с горошинами перца. Варите на среднем огне.
Лук и морковь почистите. Луковицу порежьте мелким кубиком, морковь четвертинками кружков.
Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь, жарьте до мягкости. Не забывайте мешать. Затем переложите к картофелю.
Сосиски порежьте кружками. Сладкий перец порежьте мелкими кубиками, не забудьте удалить семена. За 5 минут до готовности добавьте в суп зеленый горошек, нарезанный перец, сосиски. Варите суп до готовности перца.
В конце добавьте соль по вкусу, рубленую зелень. Потомите под крышкой еще минуты 2.
Со стручковой фасолью и яйцами
2 л куриного или овощного бульона
2 картофелины
1 морковь
1 луковица
100 гр свежей или замороженной стручковой фасоли
8 перепелиных
2 ст.л. раст. масла
2-3 веточки петрушки
1 зуб. чеснока
Специи, соль
Сварите яйца вкрутую. Перепелиные варить 1-2 минуты после закипания
Бульон доведите до кипения. Добавьте очищенный и порезанный небольшими кубиками картофель. Варите на небольшом огне.
Лук и морковь почистите. Луковицу нарежьте мелкими кубиками, морковь четвертинками кружочков.
Обжарьте лук. Морковь и стручковую фасоль на растительном масле, на сильном огне 1-2 минуты. Переложите в кастрюлю к бульону.
В конце добавьте соль, специи по вкусу, свежую, рубленую зелень, измельченный чеснок.
Вареные яйца очистит, разрежьте пополам и подавайте по 2 яйца на порцию, положив уже в тарелку перед подачей супа.
С морской капустой
1,5 л куриного бульона
3 картошки
2 яйца
1 морковь
1 луковица
150 гр морской капусты
2 ст.л. раст. масла
Соль. перец. Немного свежего укропа
В кипящий куриный бульон добавьте очищенный и нарезанный кубиками картофель.
Луковицу нарежьте мелкими кубиками, морковь четвертинками кружочков. Обжарьте на растительном масле. Добавьте в кастрюлю, через 5 минут положите морскую капусту. Проварите еще 2 минуты. Вареные яйца почистите, нарежьте и добавьте в суп. Посолите. Поперчите, покрошите укроп. Потомите под крышкой пару минут.
