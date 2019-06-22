Если за окном тепло, пора забыть о наваристых борщах и солянках. Попробуйте эти первые блюда - быстрые и сытные супчики. Огуречный гаспачо На 2 порции 3 огурца (по 100 гр каждый) 150 мл натурального йогурта( можно кефира) 1 ломтик белого хлеба 1 зуб. чеснока 2 стрелки зеленого лука 2 веточки мяты 3-4 веточки укропа 1 ст.л. раст. масла 1 ст.л. сока лимона Соль, черный перец Огурцы нарежьте кубиками, часть отложите. Зубчик чеснока измельчить. Зелень порвать руками. Сложите огурцы, ломтик хлеба ( предварительно срежьте корочку), зеленый лук, мяту, укроп, чеснок в чашу блендера. Добавьте йогурт или кефир, пробейте до однородности на высокой скорости. Взбитую смесь посолите, поперчите по вкусу. Влейте сок лимона и раст.масло. Перемешайте. Подавайте сразу и холодным. Отлично сочетается с сухариками. Овощной с сосисками 3-4 сосиски или 2 сардельки 2-3 картошки 1 ст. свежего или замороженного горошка 1 морковь 1 болгарский перец 2 ст.л. раст. масла 1 ч.л. соли Немного зелени - укроп и петрушка 3 шт душистый перец горошком Вскипятите 3 л воды, добавьте очищенный и порезанный небольшими кубиками картофель вместе с горошинами перца. Варите на среднем огне. Лук и морковь почистите. Луковицу порежьте мелким кубиком, морковь четвертинками кружков. Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь, жарьте до мягкости. Не забывайте мешать. Затем переложите к картофелю. Сосиски порежьте кружками. Сладкий перец порежьте мелкими кубиками, не забудьте удалить семена. За 5 минут до готовности добавьте в суп зеленый горошек, нарезанный перец, сосиски. Варите суп до готовности перца. В конце добавьте соль по вкусу, рубленую зелень. Потомите под крышкой еще минуты 2.   Со стручковой фасолью и яйцами 2 л куриного или овощного бульона 2 картофелины 1 морковь 1 луковица 100 гр свежей или замороженной стручковой фасоли 8 перепелиных 2 ст.л.  раст. масла 2-3 веточки петрушки 1 зуб. чеснока Специи, соль Сварите яйца вкрутую. Перепелиные варить 1-2 минуты после закипания Бульон доведите до кипения. Добавьте очищенный и порезанный небольшими кубиками картофель. Варите на небольшом огне. Лук и морковь почистите. Луковицу нарежьте мелкими кубиками, морковь четвертинками кружочков. Обжарьте лук. Морковь и стручковую фасоль на растительном масле, на сильном огне 1-2 минуты. Переложите в кастрюлю к бульону. В конце добавьте соль, специи по вкусу, свежую, рубленую зелень, измельченный чеснок. Вареные яйца очистит, разрежьте пополам и подавайте по 2 яйца на порцию, положив уже в тарелку перед подачей супа. С морской капустой 1,5 л куриного бульона 3 картошки 2 яйца 1 морковь 1 луковица 150 гр морской капусты 2 ст.л. раст. масла Соль. перец. Немного свежего укропа В кипящий куриный бульон добавьте очищенный и нарезанный кубиками картофель. Луковицу нарежьте мелкими кубиками, морковь четвертинками кружочков. Обжарьте на растительном масле. Добавьте в кастрюлю, через 5 минут положите морскую капусту. Проварите еще 2 минуты. Вареные яйца почистите, нарежьте и добавьте в суп. Посолите. Поперчите, покрошите укроп. Потомите под крышкой пару минут.