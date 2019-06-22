Мужчине было 63 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта go31.ru В 1986 году тракториста из Мартукского района и солдата запаса Нагашибая Жусупова призвали на ликвидацию последствия аварии на Чернобыльской АЭС. - Он работал в 4-м блоке, - говорит руководитель общественной организации чернобыльцев Актюбинской области Бакитжан Сатов. - После возвращения болел. Все болячки даже перечислить не могу. Знаю, что Нагашибая мучили головные боли, у него случались обмороки. Мы встречались с ним 26 апреля. Мы собираемся в этот день каждый год, поминаем тех, кого среди нас уже нет, читаем Коран. Нагашибай был сильно удручен. Из-за болезни он давно перебрался в город, поближе к врачам и больницам. Здесь ему власти помогли с комнатой в общежитии. Трое детей, сын собирался жениться. Как стало известно, Нагашибай Жусупов состоял в очереди на жилье, но его оттуда сняли, пришлось судиться, но ликвидатор чернобыльской аварии так ничего и не добился. - Он был на инвалидности. Пенсия инвалида 3 группы 75 тысяч тенге. Чернобыльцам всем давно за 50 лет, нас на работу уже не берут. Из примерно 2000 ликвидаторов в области осталось всего 244 человека, 90% из них инвалиды, - говорит Бакитжан Сатов. - У нас все льготы только на бумаге. Остался только льготный проезд в автобусе - 60 тенге вместо 80, и то наших ребят высаживают, заставляют платить. Между тем, как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, по факту суицида было начато расследование, однако дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления.   Азамат АКЫЛ