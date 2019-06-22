Концертная программа к профессиональному празднику полицейских состоялась в здании департамента полиции ЗКО. После зачитывания поздравительной телеграммы и приказа министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева, отличившимся сотрудникам были вручены медали, награды, офицерские погоны, грамоты и благодарственные письма за вклад в борьбу с преступностью и обеспечение правопорядка. Приказом начальника департамента полиции по ЗКО Махсудхана Аблазимова было поощрено 1319 сотрудника полиции, отличившиеся своими успехами по службе. - Сегодня люди, чей покой вы охраняете, ждут от вас высокого профессионализма, честности и порядочности. Будьте достойными стражами правопорядка, свято чтите данную народу присягу – напутствовал подчинённых начальник ДП ЗКО Махсудхан Аблазимов. - В Западно-Казахстанской области за годы независимости при исполнении служебного долга погибли 32 сотрудника полиции. Светлая память о доблести погибших товарищей навсегда сохранится в наших сердцах. Ни одна семья погибших соратников не забыта, сегодня им были вручены денежные пособия и цветы. Указами Главы государства за мужество и героизм, проявленные при ликвидации банд и задержании особо опасных вооружённых преступников, 75 полицейских Западного Казахстана награждены высокими государственными наградами. Как рассказала Клавдия Куанышкалиева, она является ветераном советской милиции, а ныне полиции Казахстана. - Отработала 25 лет, сейчас на пенсии, ушла в звании майора. В преддверии Дня казахстанской полиции я всем своим коллегам, ветеранам, действующим сотрудникам желаю здоровья, успехов в труде, мирного неба. Чтобы труд был заметен, а народ уважал. Мы являемся по своей сути слугами народа. Молодым сотрудникам хочу пожелать больших достижений в своем нелегком труде. Сама я работала в областном ГАИ 14 лет, в дознании, в следствии. Бороться с преступностью нелегко. Но мы старались всегда работать честно, чисто и приходили по первому зову наших граждан на помощь. Это наша обязанность, первая и самая главная. Желаю всем молодым сотрудникам, стать генералами, - поздравила Клавдия Куанышкалиева.