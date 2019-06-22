21 июня в городе Аксай единое национальное тестирование сдавали выпускники школ Бурлинского и Чингирлауского районов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В этом году школы Бурлинского района окончили 416 учащихся. Из них 379 с дневного отделения, 37 - вечернего. Из общего числа 18 обладателей знака "Алтын белгі", 13 выпускников получили аттестат с отличием. На участие в ЕНТ заявление подали 312 учащихся. Также на базе средней школы №4 города Аксай проходили тестирование 68 выпускников школ Чингирлауского района. Здесь были созданы условия для его проведения. Как стало известно, максимальный показатель по району у выпускницы средней школы N6 Айгерим Дановой - 128 баллов. 127 баллов набрала выпускница средней школы N3 Гаухар Дукенова. Айгерим Данова мечтает связать жизнь с туризмом. Она четко понимает, что, чтобы успешно реализоваться в этой сфере нужно профессиональное образование. И поставила цель - получить образовательный грант. Результатом упорной подготовки стал показатель в 128 баллов, который является максимальным по Бурлинскому району. - Я шла к этому результату. Готовилась самостоятельно, занималась с репетиторами. Спасибо учителям за помощь. И я очень благодарна своей семье за терпение и веру в мои силы, - рассказала Айгерим.   Анна СУВОРОВА