Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации аналитиков, по состоянию на конец января текущего года средняя цена за квадрат в столичной новостройке составляет 327 809 тенге, а это на 1,7% больше по сравнению со средними показателями в конце 2018 года. В Алматы за один кв. м. просят в среднем 441 090 тенге, а это на 2,6% больше, чем в конце прошлого года. В остальных областях страны средняя стоимость за квадрат повысилась до 189 815 тенге. В региональном разрезе цифры выглядят следующим образом: Актау — 191 412 тенге/кв. м. (цена повысилась); Актобе — 165 947 тенге/кв. м. (цена повысилась); Алматы — 441 090 тенге/кв. м. (цена повысилась); Астана — 327 809 тенге/кв. м. (цена повысилась); Атырау — 266 875 тенге/кв. м. (цена повысилась); Караганда — 230 196 тенге/кв. м. (цена упала); Кокшетау — 186 825 тенге/кв. м. (цена повысилась); Костанай — 179 482 тенге/кв. м. (цена повысилась); Кызылорда — 158 730 тенге/кв. м. (цена осталась прежней); Павлодар — 157 767 тенге/кв. м. (цена упала); Петропавловск — 196 595 тенге/кв. м. (цена повысилась); Семей — 142 500 тенге/кв. м. (цена упала); Тараз — 130 090 тенге/кв. м. (цена осталась прежней); Уральск — 196 250 тенге/кв. м. (цена повысилась); Усть-Каменогорск — 172 300 тенге/кв. м. (цена упала); Шымкент — 236 035 тенге/кв. м. (цена повысилась). Таким образом, стоимость была снижена в Караганде, Усть-Каменогорске, Павлодаре и Семее. В Таразе и Кызылорде никаких изменений не произошло относительно цен на конец 2018 года. В остальных городах – заметен рост. Исследователи также рассказали о средних ценах по классам жилья в Астане и Алматы. В столице в среднем за один квадратный метр квартиры IV класса надо выложить до 238 320 тенге, III класса – до 273 797 тенге, II класса – до 356 623 тенге, I класса – до 493 488 тенге. В Алматы средняя стоимость квадрата жилья IV класса до 257 178 тенге, III класса –до 330 892 тенге, II класса – до 432 337 тенге, I класса – до 677 834 тенге. Относительно прогнозов на 2019 год эксперты рассказали, что в Казахстане сохранится большой интерес к «первичке». Будет и так, что порой спрос превысит предложение. Например, возможна нехватка квартир по госпрограмме «7-20-25». Многие специалисты в сфере недвижимости предсказывают рост цен. Но окончательные выводы можно будет сделать в конце года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.