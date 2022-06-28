Как казахстанские теннисисты выступили на Уимблдоне 2021
Лучший результат – 1/8 финала
27 июня стартовал третий в сезоне теннисный турнир Большого шлема – Уимблдон. В основной сетке этого престижного травяного турнира выступят четверо теннисистов из Казахстана. В мужском индивидуальном первенстве Казахстан будут представлять Александр Бублик и Михаил Кукушкин. В 1/64 финала Бублик будет противостоять венгерскому спортсмену Мартону Фучовичу. Пока в личных встречах этих спортсменов перевес на стороне Александра – 3:1. Однако еще ни разу эти игроки не встречались на траве. Кукушкин, который прошел в основную сетку турнира через квалификацию, в первом раунде будет играть против американца Дженсона Бруксби.
В индивидуальном разряде среди женщин тоже выступят две представительницы Казахстана. Елена Рыбакина в стартовом круге сыграет против опытной американки Коко Вандевеге, которая попала в основную сетку как лаки-лузер. А Юлия Путинцева встретится с француженкой Ализе Корне. До этого девушки трижды играли между собой, каждый раз побеждала спортсменка из Франции. Правда, все эти матчи проходили на харде.
Сегодня мы вам предлагаем вспомнить, как казахстанские спортсмены выступили на прошлогоднем розыгрыше Уимблдона.
В том году, как и в этом, в основной сетке мужской одиночной категории Уимблдона Казахстан был представлен двумя спортсменами – Александром Бубликом и Михаилом Кукушкиным. Интересно, что по воли жребия эти спортсмены встретились между собой уже в первом круге. В третьем гейме первого сета Бублик реализовал первый брейк-поинт, чего Александру хватило, дабы оставить за собой дебютную партию – 6:4. В следующей партии Бублик сделал уже два брейка, выиграв второй сет со счетом 6:2. А в третьем сете Александр сделал уже три брейк-поинта, праздновал сухую победу 3:0 – 6:4; 6:2; 6:1.
Во втором круге Бублика ждал известный болгарский теннисист, бывшая третья ракетка планеты Григор Димитров. В стартовой партии казахстанец сделал один брейк, благодаря которому Саша праздновал победу 6:4. Следующий сет прошел в упорной борьбе, в которой ни одному сопернику не удалось заработать хотя бы брейк-поинт. Дело дошло до тай-брейка, где сильнее оказался спортсмен из Казахстана. Третий сет прошел по сценарию предыдущего: оба теннисиста исправно брали свои подачи и дело дошло до тай-брейка. По ходу тай-брейка Димитров вел с мини-брейком 4:2, однако потом проиграл пять розыгрышей подряд и вылетел из соревнований.
Соперником Бублика в 1/16 финала был польский теннисист Хуберт Гуркач. В стартовом сете Бублик раз проиграл свою подачу и не сумел сделать обратный брейк, из-за чего казахстанец проиграл первый сет 6:3. Во второй партии Гуркач снова брейканул Бублика и выиграл второй сет 6:4. В следующей партии польский спортсмен уже дважды брейканул соперника и праздновал итоговую победу 3:0 – 6:3; 6:4; 6:2.
В женском одиночном первенстве в том году играли три спортсменки из Казахстана – Зорина Дияс, Юлия Путинцева и Елена Рыбакина. Из них первый круг не смогла преодолеть только Дияс, которая сразу в двух партиях проиграла сопернице из Латвии Анастасии Севастовой. Во втором раунде выступления прекратила Путинцева. Юлия сначала в двух партиях обыграла Цветану Пиронкову, а потом в двух сетах уступила сопернице из Испании Пауле Бадосе. Дальше всех из соотечественниц на прошлогоднем Уимблдоне удалось пройти Рыбакиной. Елена дошла до четвертого круга, по пути к которому уверенно разобралась с Кристиной Младенович, Клэр Лью и Шелби Роджерс. В 1/8 финала Рыбакина встречала с белоруской Ариной Соболенко. Матч получился боевым, затянулся на три сета, однако победа досталась Соболенко.
