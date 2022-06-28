- В настоящее время корреспонденты местных газет «Бурлинские вести – Бурлинские вести», «Будни Аксая», «Панорама Карачаганака», телестудии «Карачаганак», «Радио Аксай» , а также областного телеканала «Акжайык» информируют не только о жизни района, но и о новостях страны, - добавил Еркебулан Ихсанов.

Работники СМИ в Казахстане получили свой собственный праздник в 2019 году, когда было принято соответствующее постановление правительства. С такой инициативой тогда выступил Касым-Жомарт Токаев. В июне того года он написал в «Твиттере», что это будет справедливым решением, учитывая важную роль средств массовой информации в развитии общества. Дата 28 июня была выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1991 году был принят закон о СМИ Казахской ССР — «Закон о печати и других средствах массовой информации». Прежде на 28 июня приходился День работников связи и информации. С 2019 года профессиональные праздники журналистов и работников связи отмечаются в разные дни.

Сегодня, 28 июня, в честь профессионального праздника аким района Еркебулан Ихсанов встретился с работниками средств массовой информации района и поблагодарил их за трудный и интересный, ответственный и почетный труд.Также представители средств массовой информации были награждены благодарственными письмами районного маслихата, прокуратуры, полиции, отделов по чрезвычайным ситуациям, культуры и развития языков, образования, физической культуры и спорта, молодежного ресурсного центра.