- Внесённые дополнения в приказ председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля предусматривают продление сроков годности серий FK8911, FK9412, FL4209, FN1431 по 30 сентября 2022 года, а серия FN1673 продлена по 31 октября 2022 года, - говорится в сообщении.В конце апреля управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Европейское медицинское агентство продлили срок годности вакцины Pfizer до 12 месяцев с учётом хранения при температуре от -90 до -60 градусов. По состоянию на 25 июня, первым компонентом Pfizer в Казахстане привились 1 218 245 человеком, вторым компонентом – 1 131 435 человек. Изначально Pfizer закупался для детей и беременных женщин. Однако привились лишь 30% беременных женщин, подлежащих вакцинации. Оставшимися дозами прививают другие категория населения.
Вам может быть интересно
