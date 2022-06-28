Решение принято в связи со сменой аварийной трубы в Зачаганске, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». На три недели перекрыли движение по улице в Уральске Фото с Instsgram-страницы uralskakimat Как сообщили в акимате Уральска, в связи с заменой аварийной трубы возле дома 83/2 по улице Монкеулы с сегодняшнего дня, с 28 июня, полностью перекрыли движение транспорта на участке дороги от котельной до магазина «Алтындар». Также планируется поэтапное отключение горячей воды в благоустроенных домах в зоне проведения ремонтных работ. Ориентировочный срок всех работ, включая укладку асфальта – три недели.