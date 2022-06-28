К концу мая количество действующих иностранных предприятий в стране увеличилось на 12,7% с начала года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Аналитики Finprom.kz отметили, что всплеск притока иностранных компаний начался именно в марте 2022 года. Прирост в апреле и мае составил 4%, и это максимальные значения за последние годы. Количество зарегистрированных юридических лиц, филиалов и филиалов иностранных юридических лиц с иностранным участием к концу мая достигло 40,2 тысячи.
- С января по май текущего года показатель увеличился на 2,4 тысячи компаний. При этом основной приток приходится на организации из России - плюс 1,6 тысячи. По итогам мая 2022 года их количество достигло 13 тысяч, - говорится в исследовании.
Также выросло количество компаний из Узбекистана и Беларуси. Учитывая текущую динамику и неопределённость, в Finprom предполагают, что наплыв российских компаний продолжится и далее.