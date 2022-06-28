Азамат Изтлеуов не согласился с доводами, приведёнными в письме, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В распоряжение редакции «МГ» попало коллективное письмо
, которое подписано личным составом ДУИС по ЗКО. В нём сотрудники обвиняют своего руководителя Азамата Изтлеуова в превышении служебных полномочий, в предвзятом отношении к сотрудникам, в несправедливом назначении, а также в сокрытии реальных фактов, происходящих в учреждениях УИС. 23 июня на официальный запрос редакции в ведомстве ответили, что Изтлеуов находится в трудовом отпуске, однако 28 июня он всё же решил прокомментировать сложившуюся ситуацию.
По его словам, рассматривать письмо он не стал, так как оно является анонимным, но всё же подчеркнул, что не согласен с изложенными доводами. Азамат Изтлеуов предположил, что письмо написали сотрудники, которые ранее были уволены по отрицательным мотивам за грубое нарушение служебной дисциплины и дискредитацию правоохранительных органов.
– Работаю в должности начальника ДУИС по ЗКО с февраля 2020 года. Ранее работал в ДУИС Актюбинской области и города Алматы. Указанные в письме 20 сотрудников действительно работали в вышеуказанных областях, однако не являются моими родственниками и друзьями. Все они были приглашены не только мной, но и сотрудниками кадровых служб ДУИС и учреждений в связи с открытыми вакантными местами. Персональные данные сотрудников являются информацией ограниченного распространения, - подчеркнул Азамат Изтлеуов, но всё же указал, какой сотрудник и откуда перевелся.
Начальник ДУИС по ЗКО также решил прокомментировать и то, что его обвинили в сокрытии истинных причин конфликта, возникшего в колонии РУ-170/1. По его словам, в марте он направил спецсообщение о потасовке в учреждении. После служебного расследования наказали пять сотрудников, четверо из которых получили строгий выговор, один освобождён от занимаемой должности.
– В конфликте участвовали четверо следственно арестованных, они оказали неповиновение сотрудникам СИЗО во время обыска в камере. Употребление спиртных напитков зарегистрировано не было. Всего с момента моего назначения уволено 69 сотрудников, 20 из которых ушли на пенсию, по отрицательным мотивам уволены 12 человек. 37 сотрудников ушли по собственному желанию, причины разные, кто-то по семейным обстоятельствам, кто-то из-за сложных условий работы, а кто-то нашёл более высокооплачиваемую работу, - добавил Изтлеуов.
Что касается женщин-сотрудниц, якобы не выполняющих свои обязанности, начальник ДУИС по ЗКО заявил, что в органах внутренних дел нет понятия «
женские»
и «
мужские»
должности. Представительниц прекрасного пола назначали в полном соответствии с их «
профессиональными навыками, опытом работы, деловыми качествами, семейным положением, обеспеченностью жильём»
, и вообще в ДУИС по ЗКО, по его словам, отмечается нехватка сотрудников.
