Среди наркозависимых есть дети и их число не уменьшается. Как распознать приём наркотиков и анальгетиков, как помочь близким, узнавали корреспонденты портала «Мой ГОРОД».
Ежегодно полицейские выявляют факты незаконной продажи «Трамадола»
в аптеках города. В феврале этого года полицейские установили аптеку, где без рецепта продавали препарат. Тогда там изъяли товар на 700 тысяч тенге, а в отношении девушки-фармацевта составили административный материал по статье 426 КоАП РК «Нарушение правил фармацевтической деятельности». Это максимум, что грозит продавцам психотропных веществ.
- К сожалению, безрецептурная продажа опиоидных анальгетиков не прекращается, несмотря на все усилия правоохранительных органов. Во многих странах данный препарат уже давно отнесён к наркотическим средствам, и его безрецептурная реализация влечёт за собой длительные сроки тюремного заключения. Сейчас по инициативе МВД рассматривается вопрос об уголовной ответственности. Пока же, пользуясь безнаказанностью, недобросовестные фармацевты продолжают свою незаконную деятельность, - заключили полицейские.
Также были факты, когда «Трамадол» продавали из квартир
. Жалобы от местных жителей о незаконной и безрецептурной продажи препарата не прекращаются. Журналисты «МГ» поговорили с главным наркологом управления здравоохранения ЗКО Ранидой Горбуновой. Она рассказала, насколько этот препарат опасен, если его употреблять не по назначению врача.
«Трамадол» относится к опиоидным препаратам, который синтезировали в медицинских целях для лечения больных. Если его применять в медицинских целях по назначению врача с определённой дозировкой, то он вреда не принесёт. Но если его употреблять просто так, то можно нанести непоправимый вред организму.
- «Трамадол» оказывает обезболивающий эффект, но в больших дозировках воздействует на центральную нервную систему, изменяя психические поведенческие реакции и вызывает привыкание. Конечно, каждый организм реагирует по-разному, но всё зависит от дозировки. Буквально при приёме на второй, третий раз, хочется продолжить употребление. Это момент очень опасен, просто так его употреблять ни в коем случае нельзя, - пояснила Ранида Горбунова.
Как распознать, что ребёнок начал употреблять «Трамадол»?
- ребенок начинает закрываться и отдаляться от родителей и близких;
- меняется поведение;
- скатывается по успеваемости;
- меняет круг общения;
- сужается зрачок в момент опьянения;
- нарушение сна, раздражительность, суставные боли, агрессия, частая смена настроения, снижение аппетита, насморк (при отмене препарата);
- Учёба и приём наркотических веществ - это несовместимые вещи. К тому же родители должны знать, с кем общается ребенок, и если эта среда для него опасна, то нужно пытаться всеми силами изолировать его. Клинически «Трамадол» проявляется во время интоксикации таким образом, что зрачки сужаются. Бывали такие случаи, когда родители не подозревают, что у ребенка абстиненция, лечат его насморк, на самом деле такой эффект дало употребление «Трамадол», - отметила Ранида Горбунова.
К слову, употребление синтетических наркотиков также очень опасно, это агрессивные наркотические средства. Над изготовлением работают мировые преступные нарколаборатории, которые меняют формулы.
Куда обратиться родителям?
Если родители заметили или подозревают, что ребёнок оказался под воздействием наркотических препаратов, необходимо обратиться к врачу, который в свою очередь проконсультирует и даст рекомендации. Такую помощь могут оказать в Областном центре психического здоровья. И чем раньше обратиться, тем больше шансов на «спасение» ребёнка. Чем больше стаж употребления, тем дольше длится реабилитация. Минимальный срок наблюдения и реабилитации за ребёнком после приёма опиоидных препаратов - как минимум один год.
- Всегда налаживайте контакт с ребёнком, имейте доверительные отношения с самого раннего девства. Занимайте его различными увлечениями. Старайтесь сохранять культ здорового образа жизни. Создавайте максимально здоровую атмосферу в семье, - заключила Ранида Горбунова.
По информации Областного центра психического здоровья, в настоящее время на общем учёте состоит более трёх тысяч человек, из них 600 с наркоманией (шесть несовершеннолетних).
Употребление наркотиков повышает уровень преступности. Только в этом году уже выявили 103 наркоправонарушений, из них 41 преступление и 62 уголовных проступка.
- Из 41 преступления, 18 фактов связано со сбытом, 20 фактов хранения наркотических средств в особо крупном размере, два факта незаконного культивирования запрещённых к возделыванию наркосодержащих растений и один факт контрабанды наркотиков, - пояснили в департаменте полиции ЗКО.
К слову, из незаконного оборота изъято 34 килограмма наркотических средств и психотропных веществ, в том числе: 33 килограмма марихуаны, 646 грамм гашиша, 29 грамм растения канабис, 28 грамм экстракционного опия и 97 грамм синтетических наркотиков. Полицейские выявили и заблокировали 18 наркосайтов в социальных сетях.
Главный нарколог управления здравоохранения ЗКО Ранида Горбунова
