Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК напомнило, как не попасться на уловки мошенников. Один из самых распространённых способов обмана — фишинг. Его цель — украсть ваши личные данные: логины, пароли и данные банковских карт. Мошенники создают поддельные сайты, которые выглядят как настоящие — например, сайты банков или интернет-магазинов. Ссылки на такие сайты часто присылают по электронной почте, в мессенджерах или через соцсети.
На что обратить внимание:
- Адрес сайта. Мошенники используют схожие домены: например, в названии может быть лишняя буква или цифра. Проверьте, начинается ли адрес с https:// - это обязательный признак защищенного соединения.
- Оформление. Примитивный дизайн, ошибки в тексте, неработающие ссылки и разделы – признаки фальшивки.
- Запрос данных. Если сайт просит ввести ИИН, номер карты,CVV-код или СМС-пароль – это, скорее всего, фишинг. Банки не запрашивают такую информацию через сайты.
Как защититься:
- внимательно проверяйте адрес сайта перед вводом данных;
- установите антивирус с функцией защиты от фишинга;
- никогда не переходите по ссылкам из подозрительных писем и сообщений;
- не вводите личные данные на незнакомых или сомнительных сайтах;
- используйте отдельную виртуальную карту для онлайн-покупок с ограниченной суммой.
Если вы стали жертвой фишинга – немедленно обратитесь в банк и правоохранительные органы, заблокируйте карту и смените пароли.