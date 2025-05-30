На что стоит обратить внимание и куда обращаться в случаи обмана.

Как не попасться на мошенников: советы от Агентства по финансовому регулированию РК

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК напомнило, как не попасться на уловки мошенников. Один из самых распространённых способов обмана — фишинг. Его цель — украсть ваши личные данные: логины, пароли и данные банковских карт. Мошенники создают поддельные сайты, которые выглядят как настоящие — например, сайты банков или интернет-магазинов. Ссылки на такие сайты часто присылают по электронной почте, в мессенджерах или через соцсети.

На что обратить внимание:

Адрес сайта. Мошенники используют схожие домены: например, в названии может быть лишняя буква или цифра. Проверьте, начинается ли адрес с https:// - это обязательный признак защищенного соединения.

Оформление. Примитивный дизайн, ошибки в тексте, неработающие ссылки и разделы – признаки фальшивки.

Запрос данных. Если сайт просит ввести ИИН, номер карты,CVV-код или СМС-пароль – это, скорее всего, фишинг. Банки не запрашивают такую информацию через сайты.

Как защититься:

внимательно проверяйте адрес сайта перед вводом данных;

установите антивирус с функцией защиты от фишинга;

никогда не переходите по ссылкам из подозрительных писем и сообщений;

не вводите личные данные на незнакомых или сомнительных сайтах;

используйте отдельную виртуальную карту для онлайн-покупок с ограниченной суммой.

Если вы стали жертвой фишинга – немедленно обратитесь в банк и правоохранительные органы, заблокируйте карту и смените пароли.