Департаменте госдоходов опубликовали простую формулу для расчета налога.

Департамент госдоходов по Мангистауской области рассказал как самостоятельно рассчитать транспортный налог.

Рассчитать сумму налога можно с помощью:

электронного сервиса «Расчет налога на транспорт» на портале Комитета государственных доходов МФ РК kgd.gov.kz,

мобильного приложения «e-Salyq Azamat» в разделе «Калькуляторы».

Для расчета необходимо указать:

год исчисления налога – 2025 год,

количество месяцев фактического владения транспортным средством,

вид транспортного средства,

объем двигателя.

Ставка налога зависит от размера месячного расчетного показателя и объема двигателя. При этом для расчета налога применяется МРП, действующий на 1 января соответствующего финансового года.

Оплатить налог за 2025 год нужно не позднее 1 апреля 2026 года. При оплате через банки или банкоматы необходимо указать следующие реквизиты:

код бюджетной классификации (КБК) – 104402;

код назначения платежа (КНП) – 911;

КНП для пени – 912.

Для оплаты налога необходимо знать VIN-код – уникальный номер транспортного средства, состоящий из 17 символов. Он указан в техпаспорте автомобиля:

для легковых автомобилей – это номер кузова;

для грузовых – номер шасси.

Что делать при отсутствии автомобиля

Если авто числится за вами только «на бумаге» (например, автомобиль был угнан или отсутствует по другим задокументированным причинам), налог все равно может начисляться.

Чтобы остановить начисления, владельцу необходимо обратиться в управление госдоходов по месту жительства и предоставить официальное подтверждение фиксирующее факт отсутствия имущества.