Казахстан и Китай: Архитектура «Золотого тридцатилетия»

В центре внимания дипломата оказались итоги ежегодных сессий Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) — знаковых событий, определяющих вектор развития второй экономики мира.
Почти 3000 делегатов ВСПН и более 2000 членов ВК НПКСК из разных регионов, отраслей, национальностей и кругов собрались в Пекине, вокруг важнейших вопросов, касающихся государственного развития и благосостояния народа, и с акцентом на реформы и развитие активно осуществляли свои полномочия, принимали участие в обсуждении и ведении государственных дел.
Итоги 14-й пятилетки: Фундамент стабильности
Открывая встречу, господин Посол подвел промежуточные итоги реализации 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития. Было отмечено, что, несмотря на турбулентность мировой экономики, Китай демонстрирует уверенную динамику.
-Развитие китайской экономики будет и впредь придавать новый импульс мировому развитию и создавать новые возможности. Китай, как и прежде, будет активно продвигать формирование более справедливого и упорядоченного многополярного мира, а также инклюзивной и общедоступной экономической глобализации, -подчеркнул Хань Чуньлинь.
Инновационный рывок 15-й пятилетки
Особый акцент в выступлении был сделан на стратегических задачах 15-го пятилетнего плана. Ключевым термином новой эпохи стали «производительные силы нового качества». КНР берет курс на глубокую технологическую трансформацию, где во главу угла ставятся:
Интеллектуализация промышленности: Масштабное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) как основного драйвера эффективности.
Квантовый суверенитет: Развитие квантовых технологий и вычислений для обеспечения безопасности данных и ускорения научно-технического прогресса.
Энергетический переход: Формирование новой системы энергетики, базирующейся на возобновляемых источниках и «зеленом» водороде, что коррелирует с глобальными целями по декарбонизации.
Согласно представленным данным, Китай намерен удерживать темпы роста ВВП на стабильном уровне, при этом значительно увеличивая долю расходов на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) в структуре общего объема инвестиций.
Казахстан и Китай: Архитектура «Золотого тридцатилетия»
Переходя к двусторонним отношениям, посол Хань Чуньлинь акцентировал внимание на вступлении взаимодействия Астаны и Пекина в фазу «нового золотого тридцатилетия». Основой этого этапа является личное стратегическое руководство Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента РК Касым-Жомарта Токаева.
Дипломат подтвердил готовность китайской стороны последовательно реализовывать договоренности, достигнутые на высшем уровне. В частности, речь идет о:
Углублении сопряжения стратегий: Интеграция инициативы «Один пояс, один путь» с казахстанскими программами индустриально-инновационного развития.
Высококачественном строительстве: Переход от транзитно-логистической модели к созданию совместных высокотехнологичных производственных кластеров.
Гуманитарном обмене: Дальнейшее упрощение процедур взаимных поездок граждан и расширение образовательных квот.
-Мы готовы совместно с казахстанской стороной продвигать высококачественное совместное строительство "Одного пояса и одного пути" и совместно формировать новый золотой тридцатилетний период китайско-казахстанских отношений, содействуя построению сообщества единой судьбы человечества,- заявил дипломат в ходе пресс-конференции.
Глобальная повестка и инклюзивность
Отвечая на вопросы журналистов о международной ситуации, Хань Чуньлинь отметил, что Китай остается приверженцем открытости и многополярности. В рамках 15-й пятилетки КНР продолжит реформирование системы глобального управления.
Завершая мероприятие, Посол выразил уверенность, что модернизация Китая принесет реальные плоды для благосостояния народа Казахстана, открывая новые горизонты для бизнеса, науки и технологий.