Казахстан и Китай: Архитектура «Золотого тридцатилетия»

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Хань Чуньлинь провел масштабную пресс-конференцию, посвященную итогам «двух сессий» и стратегическим приоритетам развития КНР. В мероприятии приняли участие представители более 30 ведущих масс-медиа региона.

В центре внимания дипломата оказались итоги ежегодных сессий Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) — знаковых событий, определяющих вектор развития второй экономики мира.

Почти 3000 делегатов ВСПН и более 2000 членов ВК НПКСК из разных регионов, отраслей, национальностей и кругов собрались в Пекине, вокруг важнейших вопросов, касающихся государственного развития и благосостояния народа, и с акцентом на реформы и развитие активно осуществляли свои полномочия, принимали участие в обсуждении и ведении государственных дел.

Итоги 14-й пятилетки: Фундамент стабильности

Открывая встречу, господин Посол подвел промежуточные итоги реализации 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития. Было отмечено, что, несмотря на турбулентность мировой экономики, Китай демонстрирует уверенную динамику.

-Развитие китайской экономики будет и впредь придавать новый импульс мировому развитию и создавать новые возможности. Китай, как и прежде, будет активно продвигать формирование более справедливого и упорядоченного многополярного мира, а также инклюзивной и общедоступной экономической глобализации, -подчеркнул Хань Чуньлинь.

Инновационный рывок 15-й пятилетки

Особый акцент в выступлении был сделан на стратегических задачах 15-го пятилетнего плана. Ключевым термином новой эпохи стали «производительные силы нового качества». КНР берет курс на глубокую технологическую трансформацию, где во главу угла ставятся:

Интеллектуализация промышленности: Масштабное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) как основного драйвера эффективности.

Квантовый суверенитет: Развитие квантовых технологий и вычислений для обеспечения безопасности данных и ускорения научно-технического прогресса.

Энергетический переход: Формирование новой системы энергетики, базирующейся на возобновляемых источниках и «зеленом» водороде, что коррелирует с глобальными целями по декарбонизации.

Согласно представленным данным, Китай намерен удерживать темпы роста ВВП на стабильном уровне, при этом значительно увеличивая долю расходов на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) в структуре общего объема инвестиций.

Казахстан и Китай: Архитектура «Золотого тридцатилетия»

Переходя к двусторонним отношениям, посол Хань Чуньлинь акцентировал внимание на вступлении взаимодействия Астаны и Пекина в фазу «нового золотого тридцатилетия». Основой этого этапа является личное стратегическое руководство Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Дипломат подтвердил готовность китайской стороны последовательно реализовывать договоренности, достигнутые на высшем уровне. В частности, речь идет о:

Углублении сопряжения стратегий: Интеграция инициативы «Один пояс, один путь» с казахстанскими программами индустриально-инновационного развития. Высококачественном строительстве: Переход от транзитно-логистической модели к созданию совместных высокотехнологичных производственных кластеров. Гуманитарном обмене: Дальнейшее упрощение процедур взаимных поездок граждан и расширение образовательных квот.

-Мы готовы совместно с казахстанской стороной продвигать высококачественное совместное строительство "Одного пояса и одного пути" и совместно формировать новый золотой тридцатилетний период китайско-казахстанских отношений, содействуя построению сообщества единой судьбы человечества,- заявил дипломат в ходе пресс-конференции.

Глобальная повестка и инклюзивность

Отвечая на вопросы журналистов о международной ситуации, Хань Чуньлинь отметил, что Китай остается приверженцем открытости и многополярности. В рамках 15-й пятилетки КНР продолжит реформирование системы глобального управления.

Завершая мероприятие, Посол выразил уверенность, что модернизация Китая принесет реальные плоды для благосостояния народа Казахстана, открывая новые горизонты для бизнеса, науки и технологий.