Это нововведение приурочено к празднованию 250-летия со дня основания государства.

Трамп впишет своё имя в историю валюты США

Глава Белого дома Дональд Трамп намерен оставить свой автограф на американских банкнотах. Об этом сообщает Tengrinews.kz, ссылаясь на данные телеканала NBC News.

Согласно официальной информации от министерства финансов США, это нововведение приурочено к празднованию 250-летия со дня основания государства.

Традиционно на бумажных деньгах США ставятся подписи министра финансов и казначея, однако в этот раз процедуру решили изменить. По словам руководителя минфина Скотта Бессента вклад Трампа в экономическое возрождение золотого века Америки неоспоримо.

Как отмечает NBC News, данное решение было озвучено на фоне неоднозначных настроений в обществе. Опросы фиксируют беспокойство граждан из-за инфляции и высокой стоимости жизни. Дополнительное давление на экономику оказывает рост нефтяных котировок, спровоцированный военным конфликтом в Иране.

Подпись на банкнотах — не единственный способ увековечить образ президента. Федеральная комиссия уже согласовала эскиз памятных монет из 24-каратного золота с профилем Трампа. Сейчас проект ожидает финального одобрения.

В 2020 году Трамп уже использовал подобную практику, разместив свою подпись на чеках госпомощи, которые рассылались американцам во время пандемии COVID-19.

Напомним, что в Казахстане в разные годы выходили банкноты с портретом экс-президента Нурсултана Назарбаева.