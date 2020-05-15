Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе управления образования ЗКО сообщили, что с 2017 года единое национальное тестирование проводится в два этапа. На первом этапе в школах проходит итоговая аттестация выпускников. Второй этап - это отборочные экзамены для поступления в организации высшего или послевузовского образования. – Для поступления в вузы на платной основе ЕНТ проводится 4 раза в год - в январе, марте, июне-июле и в августе. В июне этого года состоится ЕНТ для участия в конкурсе на присуждение государственных образовательных грантов. Формат сдачи ЕНТ остается неизменным, - сообщили в управлении образования ЗКО. Заявки на участие в ЕНТ были приняты в онлайн-режиме с 15 апреля по 10 мая. ЕНТ будет проходить в девяти пунктах тестирования - в Акжайыкском, Бурлинском, Жангалинском, Жанибекском, Казталовском, Каратобинском, Сырымском районах, а также в ЗКГУ им. М.Утемисова, ЗКАТУ им.Жангир хана. Во всех пунктах тестирования при прохождении тестирования сохраняется технология проведения ЕНТ. Во время тестирования будут использоваться металлоискатели, видеонаблюдение и подавители сигналов сотовых телефонов. ЕНТ будет проходить с 20 июня по 5 июля, заявки на участие подали 4366 выпускников из 5142. На странице управления образования для учащихся проводится онлайн подготовка к ЕНТ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.