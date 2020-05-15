Иллюстративное фото из архива "МГ" На эти средства будет реализовано 63 проекта с созданием более 7000 рабочих мест. Об этом на совещании в селекторном режиме сказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, сообщает Региональная служба коммуникаций. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил в рамках антикризисных мер обеспечить занятость населения. Основным инструментом по обеспечению занятости станет новая "Дорожная карта". Реализация перспективных проектов даст возможность создать новые постоянные рабочие места. В Атырауской области планируется реализовать 63 проекта, с созданием 7113 рабочих мест. - В рамках реализуемых проектов не менее 50% трудоустроенных граждан должны быть привлечены через центры занятости населения с акцентом на безработную молодежь. Для этих целей по программе «Дорожная карта занятости 2020-2021 гг.» для нашего региона выделено 35 млрд 308 млн тенге, - сказал Махамбет Досмухамбетов. Как отметил на совещении аким Атырау Кайрат Оразбаев, в областном центре будет реализовано 17 инфраструктурных проектов. Предполагается создать 2028 рабочих новых мест. Из них 1043 человек будут трудоустроены по направлению из центров занятости населения. - Режим ЧП, действовавший до недавнего времени, создал немало препятствий для реализации проектов. После снятия режима ЧП подрядчики приступают к работам. Необходимо уточнить, что 90% товаров, работ и услуг, по реализуемым проектам, будут закупаться у отечественных производителей, - уточнил на совещании руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Серик Камидолла. Глава региона подверг критике ряд должностных лиц, ответственных за подготовку и реализацию "Дорожной карты занятости". - Не надо ссылаться на карантинные ограничения, необходимо работать. Главная задача – не допустить рост численности безработных граждан. Создание новых рабочих мест, гарантирует дополнительный доход и благосостояние семей. Вместе с тем, необходимо вести контроль за целевым использование выделенных бюджетных средств, - заключил Махамбет Досмухамбетов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.