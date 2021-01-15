Секретом успеха делится директор компании Studbolt Manufacturing Сакен Муратов. Как за 5 лет создать производство, не имеющее аналогов в Казахстане и получить премию Президента РК? Масштабное строительство нефте- и газопроводов, промышленных сооружений и жилых комплексов, невозможно без одной небольшой детали – резьбовой шпильки. С 2016 года в Атырау действует предприятие, которое полностью обеспечивает нужды заказчиков в аналогичном импортном товаре - Studbolt Manufacturing. ТОО «Стадболт Мануфактуринг» по праву считается уникальным и единственным производителем резьбовых шпилек для фланцевых соединений по международным стандартам ASME, DIN, BS, ГОСТ в Казахстане. За 5 лет атырауская компания, начинавшая свою работу с трех сотрудников, смогла не только построить инновационное для страны производство, но и доказать, что малый бизнес имеет возможность наладить работу с транснациональными корпорациями. - Решение о создании Studbolt Manufacturing (или коротко SBM) было принято быстро, ведь несмотря на высокий спрос на крепежные изделия, изготовленные в соответствии с европейскими и американскими стандартами, среди крупнейших компаний западного региона, таких как TCO, NCOC и KPO, казахстанский производитель мог предложить лишь аналоги согласно ГОСТу, а доказать иностранным коллегам их преимущество – фактически невозможно, – рассказывает директор компании Сакен Сериккалиевич. - Самой трудной задачей стал поиск инвесторов, продолжавшийся почти 3 года, но благодаря им строительство производственного цеха, закуп оборудования и европейского сырья заняли всего 4 месяца и уже 19 января 2016 года компания приступила к выпуску шпилек. Как за 5 лет создать производство, не имеющее аналогов в Казахстане и получить премию Президента РК? Дополнительно Studbolt Manufacturing занимается изготовлением фундаментных болтов для строительных организаций. Сегодня 64 анкерных болта закрепляют основание конструкции одного из самых высоких флагштоков Казахстана в центре города Атырау. - В наших планах есть и линия для серийного производства гаек и шайб по уже упомянутым стандартам. Тогда на рынке страны появятся собственные крепежи, более качественные и долговечные, а стоимость для местных покупателей, которые сейчас заказывают зарубежный аналог, значительно сократится. Пока компания лишь поставляет крепежи, которые можно купить как оптом, так и в розницу в магазине SBM. Важным событием в непростой 2020 год стало то, что в декабре ТОО «Стадболт Мануфактуринг» было удостоено премии Президента Республики Казахстан «Алтын Сапа», как лучшее предприятие производственного назначения среди представителей малого бизнеса. Мы никогда не стремились за огромной прибылью или количеством заказов, главное для нас – это качество выпускаемой продукции, - рассказывает о секрете успеха Studbolt Manufacturing Сакен Сериккалиевич. Как за 5 лет создать производство, не имеющее аналогов в Казахстане и получить премию Президента РК? ТОО «Стадболт Мануфактуринг» г.Атырау, Южная промзона, 52. Телефон: +77010599681 / +77122 459772 www.studbolt.kz Инстаграм  Фейсбук Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.