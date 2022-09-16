Kaspi.kz вновь занял первое место в ренкинге крупнейших казахстанских торговых интернет-площадок: TOP KZ Retail E-Commerce 2022. Kaspi.kz признан лидером электронной коммерции в Казахстане пятый год подряд. Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, прокомментировал: «Спасибо каждому нашему любимому клиенту и партнеру, что вы с нами! В интернет-магазине на Kaspi.kz представлены почти 2,5 миллиона самых разнообразных товаров в основном от компаний малого и среднего бизнеса. С одной стороны мы помогаем компаниям расти и создавать новые рабочие места, с другой стороны – нашим любимым клиентам делать выгодные покупки с бесплатной доставкой». Ренкинг TOP KZ Retail E-Commerce ежегодно составляют деловой журнал Forbes Kazakhstan совместно с международной консалтинговой компанией Baker Tilly Kazakhstan. Это регулярный рейтинг казахстанских интернет компаний по объему выручки от онлайн-продаж. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.