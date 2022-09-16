Сухая трава в 2 км от села Кок уй в Кобдинском районе вспыхнула 15 сентября в 15-39, сообщение об этом поступило службу пожаротушения. Степь горела на 40 гектарах, далее огонь перешел на лесничество. На 10 гектарах сгорели сухая трава, тополь и карагач. Очаг возгорания был в 130 километрах от райцентра и в 250 километрах от Актобе. Ликвидирован пожар в 21:06. Тушили его почти 100 человек – сотрудники ДЧС, Кобдинского лесничества и пожарные-добровольцы. На место направили 15 единиц техники –пожарные и другие машины, - рассказали в ДЧС Актюбинской области . В тот же день в 17:57 в районе села Родниковка в Мартукском районе сухая трава загорелась на 20 гектарах. Силами ДЧС и добровольных противопожарных отрядов пожар ликвидировали в 2:30. Степь выгорела на 110 гектарах.