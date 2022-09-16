– Глава государства Касым-Жомарт Токаев, объявляя этот год «Годом детей», поручил правительству разработать Дорожную карту по поддержке одаренных детей из малообеспеченных и многодетных семей и обеспечить им возможность посещать кружки, центры и летние лагеря. По результатам анализа выявлены факты незаконного присвоения предпринимателями бюджетных средств, выделенных на спортивные мероприятия. Средства выделяло управление физической культуры и спорта Атырауской области. Также установлены случаи незаконного завышения цен на услуги по обучению в детских музыкальных школах за счет необоснованного включения «прочих издержек», которые исключены законодательством, - сообщили в прокуратуре.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации прокуратуры Атырауской области, предприниматели включили "мертвые души" в список посещающих спортивные секции детей. Таким образом они присвоили более 405 тысяч тенге.По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора пресечена незаконная практика завышения цен более чем на 10% в городских музыкальных школах и тем самым защищены права 2 730 детей.