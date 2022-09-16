Сегодня, 16 сентября, на совместном заседании палат парламента депутаты приняли закон, предусматривающий переименование столицы в Астану, сообщает informburo.kz. 
- Вопрос переименования столицы долгое время широко обсуждался обществом. Он поднимался в ходе встреч и в обращениях граждан во время проведения референдума. Поэтому, с учётом общественного мнения, данное предложение депутатов было включено в проект закона. Инициативу по переименованию столицы выдвинула депутатская группа "Жана Казахстан, – отметил министр юстиции Канат Мусин.
Предложение парламентариев вернуть прежнее название столицы включили в проект Конституционного закона с согласия главы государства. Накануне это решение поддержали в маслихате столицы.  