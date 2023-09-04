В стране открывается всё больше курсов казахского языка. К сожалению, школьная программа в классах с русским языком обучения даёт лишь небольшую базу. Курсы же работают над практикой, помогая преодолеть барьер и начать говорить. Мы поговорили с двумя казахстанцами, которые уже во взрослом возрасте начали изучать разговорный язык и применяют его в работе.

История Александра

35-летний Александр Ламейко родился и вырос в Уральске. Его жена по национальности казашка, сам парень частично украинец, болгарин и русский. Государственный язык с преподавателем он начал изучать совсем недавно.

— Какие-то дежурные фразы я знал и понимал ещё со школы, плюс помогало постоянное общение с казахоязычными друзьями. Изучать углубленно стал относительно недавно, купив онлайн-курсы. У меня появилось большое желание выучить государственный язык. Считаю, что каждый гражданин должен знать родной и государственный языки. Занимаемся мы с моим коллегой, изучаем грамматику и подтягиваем разговорную речь, — говорит Александр.

Теперь с национальными праздниками он поздравляет своих знакомых исключительно на казахском языке.

— В русскоговорящей среде пока сложно охватить казахский язык. Но мы не сдаёмся и идём только вперед. Иногда стесняюсь, окончания где-то не так скажу, присутствует акцент. Нужна постоянная практика, поэтому борюсь со стеснением, — говорит мужчина.

По словам Александра, окружающие положительно реагируют, когда он говорит на казахском языке. Его активно поддерживают семья, коллеги, друзья, и даже абсолютно незнакомые люди.

На фото Александр Ламейко

История Екатерины

Екатерина Тихонова родилась и выросла в Таразе. Сейчас она известный в Алматы журналист. Ещё в детстве в кругу знакомых она выучила ряд слов. Включая ругательные, признаётся девушка.

— Мы учились защищать себя, свои границы и делали это на двух языках. Ситуация поменялась, когда получила грант на факультет русской литературы. К нам в группу попали девочки из сёл, которые говорили только на казахском языке. Мы с ними сдружились и обучали их русскому, помогали делать домашнее задание. А они подтягивали наш казахский. Например, я сижу на лекции и говорю «Айсулу устала казакша денег не?» Она отвечает: «устала — шаршадым». У меня в обороте было слов 10 - 20, которыми я могла перекинуться, — вспоминает Екатерина.

Не так давно она пошла в разговорный клуб Алексея Скалозубова. Группа была для начинающих, вместе с ней изучать язык пришли прибывшие в Алматы релоканты.

— Я хочу знать язык на таком уровне, чтобы как журналист могла взять интервью, записывать и понимать. У меня уже был такой опыт, моим собеседником была врач. Она сказала «тек қана қазақша» (только на казахском), я же могла отказаться и уехать. Я задавала вопросы на русском и как могла на казахском. После с носителем языка перевели, так вышло интервью. Я поняла, что если ты знаешь 20 - 50 фраз на казахском, успех гарантирован, — говорит девушка.

Екатерина говорит, что полезно ходить на свадьбы, запоминая пожелания и универсальные тосты на казахском языке. Она признаётся, что стесняется акцента и боится перепутать падежи и окончания. Поэтому старается чаще слушать музыку на казахском языке.

— Как-то я попала на День памяти жертв политических репрессий. Мне было неловко задавать вопросы на русском языке и говорила на казахском. Люди видели мои старания и шли на встречу, — рассказала журналист.

Младшая сестра Екатерины ходит в детский сад с казахским языком обучения. Сама девушка планирует подтянуть грамматику, научится правильно составлять предложения и чаще использовать знания на практике.

На фото Екатерина Тихонова

Большой интерес к языку пришёл после Қаңтара

Мы поговорили с популяризатором государственного языка, автором серии книг «Ситуативный казахский», основателем клуба "Мәміле" Канатом Тасибековым. Родной язык он выучил, когда разменял пятый десяток.

— Моя первая книга «Ситуативный казахский» вышла в свет в 2012 году, а заниматься обучением языку я начал раньше. Сначала я сам изучал язык, а потом решил поделиться опытом. На протяжении 10 лет, но особенно в последнее время количество желающих изучить казахский язык, конечно же, увеличилось. Я думаю, что это связано с событиями всем нам известными. Даже по продажам моих книг и по интересам к моим курсам я наблюдаю, как после Қаңтара («январская трагедия») был большой интерес. И после начала так называемой специальной военной операции (так в самой России называют войну в Украине – прим. автора), желающих изучать казахский язык увеличилось. Я считаю, что такие большие потрясения приводят к осознанию того, что есть такие вещи как родина, родной язык, патриотизм, своя стран. И люди задумываются над такими вопросами, — рассказал Канат Тасибеков.

Автор книг признает, что основную массу изучающих казахский язык составляют сами казахи. В прошлом Канат сам русскоязычный казах, который выучил язык и сейчас делиться опытом.

— Людей других национальностей тоже много. И есть релоканты, которые тоже изучают казахский. Немало иностранцев. Есть казашки, которые вышли замуж за рубежом, но сейчас хотят изучать родной язык, — говорит он.

Методика Каната Тасибекова основана на конкретных ситуациях.

— Человек наиболее эффективно осваивает то, что ему жизненно необходимо. Именно поэтому английский учат быстро. Я сам выучил французский язык за девять месяцев. Потому что мне это было нужно! Я это к тому, что сейчас многим нашим людям не нужен язык, чтобы много зарабатывать или сделать карьеру, за исключением госслужбы. А моя аудитория – это взрослые люди и для них язык нужен в ситуациях: на свадьбах, похоронах. И тут есть большой плюс: казахи большие традиционалисты. В каждой традиционной ситуации мы говорим те вещи, которые принято говорить. Говорим речевыми штампами. И это очень сильно облегчает жизнь изучающих язык, — говорит основатель клуба «Мәміле».

Канат Тасибеков определил три правила для эффективного изучения языка:

Желание говорить правильно и красиво.

Определите дедлайн, к какому времени изучить язык или к какому конечному результату вы должны прийти.

Изучение языка должно идти неразрывно с традициями, обычаями, менталитетом.

В обществе считалось, что для изучения некоторых языков существуют возрастные ограничения. Например, арабский можно выучить только до 25 лет. Канат Тасибеков отвергает это мнение. Впрочем, не исключая, что на изучение могут повлиять индивидуальные способности каждого человека.

По его словам, гораздо сложнее выучить вьетнамский. Особенно для людей, не имеющих слуха. Так как смысл слов может зависеть от тональности. Так же и в китайском языке — всё зависит от модуляции.

— Изучение языка —это тяжелый интеллектуальный труд. Поэтому нужно отнестись к этому серьёзно, быть внутренне готовыми. Если человек не любит казахов, не считает казахское правильным, не считает, что казахская культура достойна уважения, но ему нужно язык учить, то у него ничего не получится. Потому что внутренне у него идет отторжение. Нужно переломить в себе это. Ещё есть совершенно идиотское утверждение учить отдельные слова. Слова в отрыве от контекста ничего не дают абсолютно. Нужно учить слова в контексте, именно выражения. Сейчас вот готовлю такой свой онлайн-курс, — заключил Канат Тасибеков.

На фото Канат Тасибеков

В управлении культуры ЗКО рассказали, что в 2023 году бесплатные курсы государственного языка проводят с июля по ноябрь. При молодежном ресурсном центре существует клуб говорящих на казахском языке «Батыл бол». А при ассамблеи действует проект «Тіл мұра». Всего государственный язык изучает 700 человек.